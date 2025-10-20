El autobús de donación de sangre recorrerá estas localidades esta semana

El espíritu solidario volverá a recorrer Salamanca durante la próxima semana con la nueva campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL). El autobús y los equipos móviles visitarán distintos municipios y espacios sanitarios para facilitar la participación de todos los ciudadanos que deseen contribuir con su gesto altruista a salvar vidas.

La primera cita será el lunes 20 de octubre, cuando el autobús de donación se instalará en la Plaza de los Bandos de Salamanca, de 15:45 a 21:15 horas. Ese mismo día, los vecinos de Vitigudino podrán donar en el Centro de Salud, entre 16:30 y 20:30 horas.

El martes 21, las extracciones se realizarán en la Residencia Universitaria La Platina, en su sala de cine, de 17:00 a 20:00, y en Guijuelo, en el Centro de Salud, de 16:15 a 20:45.

El recorrido continuará el miércoles 22 en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar, de 16:30 a 20:30, mientras que el jueves 23 será el turno del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo (16:30–20:30) y del Centro de Salud de Pizarrales en Salamanca (17:00–20:00).

La campaña concluirá el viernes 24, con la presencia del autobús en las instalaciones de Viewnext, de 9:00 a 14:00 horas.

El CHEMCYL recuerda que cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas y anima a todos los ciudadanos en buen estado de salud a participar. Donar sangre es un acto sencillo, rápido y de gran impacto humano.