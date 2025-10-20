El autobús de donación de sangre recorrerá estas localidades esta semana

Del 20 al 25 de octubre, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León anima a los salmantinos a donar sangre en diferentes puntos de la provincia

Autobús donación de sangre en la plaza de los Bandos
Autobús donación de sangre en la plaza de los Bandos

El espíritu solidario volverá a recorrer Salamanca durante la próxima semana con la nueva campaña de donación de sangre organizada por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (CHEMCYL). El autobús y los equipos móviles visitarán distintos municipios y espacios sanitarios para facilitar la participación de todos los ciudadanos que deseen contribuir con su gesto altruista a salvar vidas.

La primera cita será el lunes 20 de octubre, cuando el autobús de donación se instalará en la Plaza de los Bandos de Salamanca, de 15:45 a 21:15 horas. Ese mismo día, los vecinos de Vitigudino podrán donar en el Centro de Salud, entre 16:30 y 20:30 horas.

El martes 21, las extracciones se realizarán en la Residencia Universitaria La Platina, en su sala de cine, de 17:00 a 20:00, y en Guijuelo, en el Centro de Salud, de 16:15 a 20:45.

El recorrido continuará el miércoles 22 en el Hospital Virgen del Castañar de Béjar, de 16:30 a 20:30, mientras que el jueves 23 será el turno del Centro de Salud de Ciudad Rodrigo (16:30–20:30) y del Centro de Salud de Pizarrales en Salamanca (17:00–20:00).

La campaña concluirá el viernes 24, con la presencia del autobús en las instalaciones de Viewnext, de 9:00 a 14:00 horas.

El CHEMCYL recuerda que cada donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas y anima a todos los ciudadanos en buen estado de salud a participar. Donar sangre es un acto sencillo, rápido y de gran impacto humano.

También te puede interesar

Lo último

stats