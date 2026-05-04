El autobús urbano de Salamanca alcanza un nuevo récord histórico de usuarios

El servicio de transporte urbano en autobús del Ayuntamiento de Salamanca sigue consolidando su crecimiento con cifras récord de pasajeros. El pasado jueves, 30 de abril, se registraron 64.031 usuarios en un solo día, la cifra más alta en jornada ordinaria, sin contar el “Día sin coches”, cuando el servicio es gratuito.

Este nuevo máximo supera el anterior récord, alcanzado el 7 de octubre del año pasado, con 62.452 viajeros.

Si se incluye el “Día sin coches”, celebrado el 22 de septiembre, el récord absoluto histórico asciende a 65.529 usuarios en una sola jornada.

En términos anuales, el transporte urbano también cerró 2025 con un dato histórico: 15.996.449 pasajeros, lo que supone un incremento del 8,2% respecto al año anterior.

Además, Salamanca destaca a nivel nacional por el precio de su transporte público. Según un informe de la asociación de consumidores FACUA, la ciudad se sitúa entre las más baratas de España para viajar en autobús urbano, dentro del análisis de 57 ciudades, incluidas todas las capitales de provincia.