El autobús urbano de Salamanca bate un nuevo récord de usuarios con más de 62.000 viajeros en un solo día

El servicio de transporte urbano en autobús del Ayuntamiento de Salamanca continúa marcando cifras históricas. Durante la jornada del 7 de octubre de 2025, se alcanzó un nuevo récord de 62.452 usuarios en un solo día, sin contar jornadas especiales como el ‘Día sin coches’, en el que el transporte es gratuito.

Este dato supera al anterior récord de viajeros en un día, registrado el 30 de abril de este mismo año, cuando se contabilizaron 60.881 pasajeros.

Récord absoluto en el ‘Día sin coches’

Si se tienen en cuenta también las jornadas gratuitas, el récord absoluto sigue siendo el del pasado 22 de septiembre, coincidiendo con el ‘Día sin coches’, cuando se registraron 65.529 usuarios en una sola jornada. Esta fecha marca el máximo histórico de viajeros desde que hay registros del servicio.

Cierre de 2024 con el mayor volumen anual de viajeros

El servicio de autobús urbano cerró el año 2024 con el mejor dato anual de su historia, al alcanzar un total de 14.790.744 pasajeros, lo que supone un incremento del 13,8% respecto al año anterior.

Estas cifras reflejan una tendencia de crecimiento sostenido en el uso del transporte público, consolidando al autobús como un medio cada vez más utilizado por los salmantinos.

Uno de los servicios de autobús más económicos de España

Salamanca no solo destaca por el número creciente de usuarios, sino también por ser una de las ciudades más económicas para viajar en autobús urbano. Así lo señala un informe de la asociación de consumidores FACUA, que analiza las tarifas del transporte en 57 ciudades españolas, incluidas todas las capitales de provincia.

Apuesta por la movilidad sostenible

Estos datos respaldan la política del Ayuntamiento de Salamanca en materia de movilidad urbana sostenible, con medidas que fomentan el uso del transporte público como alternativa al vehículo privado. Iniciativas como el mantenimiento de tarifas asequibles, la mejora de la flota y los servicios especiales en días clave están detrás de este crecimiento de usuarios.