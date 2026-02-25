Los autobuses urbanos tendrán prioridad en los cruces regulados por semáforos
El objetivo es mejorar su velocidad comercial y la regulación de las frecuencias
Los autobuses urbanos tendrán prioridad en los cruces regulados por semáforos debido al nuevo sistema de preferencia semafórica que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Salamanca y que actualmente está implantada en fase de pruebas. El objetivo es mejorar su velocidad comercial y la regulación de las frecuencias.
Cada cruce semafórico dispone de un regulador que establece los tiempos, establecidos tras estudiar la configuración de intersección, el tránsito de peatones y la frecuencia de circulación de los vehículos. La duración podrá modificarse desde la sala de control de tráfico con la nueva implantación para adaptarse a la información que ofrecen los sensores de medición o las cámaras de control.
La medida ha sido financiada en parte por la Unión Europea a través de fondos NextGenerationEU (ha invertido 288.742,50 euros de los 386.956,02 euros del coste total) y permite aprovechar dos sistemas ya existentes: el de Ayuda a la Explotación del que disponen los autobuses y que localiza a los vehículos en tiempo real y el de Gestion de Tráficvo que regula la instalación semafórica.
