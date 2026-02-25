Los autobuses urbanos tendrán prioridad en los cruces regulados por semáforos debido al nuevo sistema de preferencia semafórica que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Salamanca y que actualmente está implantada en fase de pruebas. El objetivo es mejorar su velocidad comercial y la regulación de las frecuencias.

Cada cruce semafórico dispone de un regulador que establece los tiempos, establecidos tras estudiar la configuración de intersección, el tránsito de peatones y la frecuencia de circulación de los vehículos. La duración podrá modificarse desde la sala de control de tráfico con la nueva implantación para adaptarse a la información que ofrecen los sensores de medición o las cámaras de control.

La medida ha sido financiada en parte por la Unión Europea a través de fondos NextGenerationEU (ha invertido 288.742,50 euros de los 386.956,02 euros del coste total) y permite aprovechar dos sistemas ya existentes: el de Ayuda a la Explotación del que disponen los autobuses y que localiza a los vehículos en tiempo real y el de Gestion de Tráficvo que regula la instalación semafórica.