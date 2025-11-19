Los autónomos se movilizan en Salamanca el próximo 30 de noviembre: “Exigimos condiciones justas, reducción de cuotas y reconocimiento”

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos ha alzado la voz por los autónomos de Salamanca ante una situación que consideran injusta y donde “se encuentran asfixiados”. De este modo, se sitúan totalmente en contra de la propuesta del Gobierno de España en la que pagar una cuantía u otra en las cuotas en función de los ingresos.

Por otro lado, otro de los motivos que han explicado ha sido que “no cobramos baja médica hasta el cuarto día y con un 60 por ciento de la base, mientras seguimos pagando la cuota, cotizamos caro y recibimos pensiones bajas, sufrimos burocracia, inseguridad jurídica y falta de ayudas reales. Por eso decimos basta”.

Además, han destacado que rechazan rotundamente la subida de las cuotas que se han previsto para 2026 exigiendo unas cuantías proporcionales con los ingresos reales, reclamando además la baja al primer día, defendiendo el derecho a una jubilación digna y “denunciando ante la sociedad el abandono sistemático al colectivo de autónomos”.

Cartel de la manifestación de los autónomos en Salamanca

Han recalcado la idea de no desplazar a los autónomos a grandes ciudades, sino que en cada uno de las localidades realizar una manifestación para alzar la voz por lo que consideran que deberían tener de forma urgente: “El problema no es local ni político, es nacional”.

Asimismo, han destacado que quieren el apoyo de otras instituciones desde “familiares de autónomos, estudiantes de FP, institutos y universidades, porque son el futuro del emprendimiento, comerciantes, agricultores, transportistas, artistas, freelancers y pequeños empresarios. El mensaje, según destacan, es simple y conciso: “Si hoy no defendemos el trabajo autónomo, mañana no habrá futuro para quien quiera emprender en este país”.

Por último, han destacado que los autónomos “somos quienes levantamos cada mañana el país. Somos el comercio, la hostelería, la agricultura, el transporte, los servicios, la cultura y la innovación. Exigimos respeto, derechos y justicia. No pedimos ayuda, pedimos que nos dejen vivir y trabajar con dignidad”.