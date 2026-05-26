Los autónomos de Salamanca volverán a las calles este domingo
En señal de protesta, la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N realizarán una serie de reivindicaciones en las céntricas calles salmantinas
La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N vuelve a salir a las calles de Salamanca en señal de protesta. En esta ocasión, lo harán en la plaza de la Constitución a partir de las 11:00 horas, buscando que los salmantinos y salmantinas se unan a sus reivindicaciones para paliar algunos de los efectos que provoca en las empresas la burocracia o el pago de los impuestos.
En total, son once los puntos que quieren tratar desde la propia plataforma, entre las que se encuentran la bajada de las cuotas de autónomos, exenciones de IVA o reformas integrales en las legislaciones para conseguir paro de autónomos o protecciones por bajas médicas que pudieran producirse en entornos laborales.
Así pues, se busca que el teji empresarial salmantino se una a este día para que, en una concetración que tendrá lugar en otras ciudades de Salamanca, el Gobierno de España escuche las diferentes revindicaciones. Entre ellas se encuentran:
- Cuotas de autónomos proporcionales, ajustadas y reducción de los tipos de cotización: reducción de porcentajes de cotización, cuotas vinculadas a ingresos reales y suspensión automática de cuotas en bajas médicas, hospitalizaciones, accidentes y situaciones justificadas.
- Exención del IVA hasta 85.000 euros según la Directiva (UE) 2020/285: aplicación inmediata, exclusión de la obligación de la factura digital y simplificación del criterio de permanencia.
- IVA por Criterio de Caja Universal para todos los regímenes
- Reforma integral del cese de actividad: sustitución del actual sistema y un seguro de desempleo real
- Protección por baja médica, maternidad, paternidad o cuidado familiar con cotización reducida, así como Derecho al Luto
- Rebaja y reforma de tramos del IRPF
- Acceso al subsidio para mayores de 52 años
- Simplificación real de la burocracia
- Deducción inmediata del 100 % de las inversiones
- Protección del patrimonio personal y del hogar familiar
- Equiparación del régimen fiscal canario (IGIC) al umbral europeo de exención
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