Los autónomos de Salamanca volverán a salir a las calles de la capital del Tormes este lunes, 2 de marzo, en pro de mejorar sus derechos y exigir al Gobierno de España menos burocracia y carga fiscal para poder subsistir. A través de diez puntos, la concentración que se celebra de manera conjunta en más de 40 ciudades buscará cambiar de una vez por todas las ‘reglas del juego’.

En primer lugar se pide que las cuotas de los autónomos sean proporcionales y ajustadas a los ingresos reales con “cuotas vinculadas a ingresos reales mes a mes, no estimaciones anuales y con suspensiones automáticas de cuota en bajas médicas, hospitalizaciones, accidentes o situaciones justificadas”.

Todo esto debido a que “el sistema actual obliga a miles de autónomos a pagar cuantías fijas incluso cuando no ingresan, generando endeudamiento y cierres prematuros”. Así pues, buscan también reducir la economía sumergida alineándose con los modelos europeos que a priori son “mucho más sostenibles”.

Del mismo modo, se pide la exención del IVA hasta los 85.000 euros, con la exclusión de presentar facturas digitales para los autónomos, y sobre todo la eliminación del rol al autçpnomo como recaudador del Estado, lo que acabaría suponiendo que las cotizaciones de los trabajadores dependerían de ellos mismos.

Asimismo, se solicita al propio Gobierno de España que se reforma de manera integral cualquier cese de actividad, lo que también haría que hubiera un seguro real ante situaciones de desempleo cuando se cumplan todas las condiciones de una manera objetiva.

Los propios autónomos también se concentrarán en las calles del país para que haya una reducción en la cotización en caso de baja por enfermedad, así como exenciones temporales para contratar nuevos trabajadores. También solicitan protección social equivalente a la de los trabajadores asalariados y una simplificación de la burocracia y el fin del lenguaje incomprensible.

También solicitan protección del patrimonio personal y del hogar con una separación que sea estricta en cuanto a patrimonio empresarial y personal, y la libertad de pago en efectivo y competencia justa para “eliminar la prohibición de repercutir comisiones de datáfono y regular las prácticas abusivas del sector bancario”.

Por último, se pide al Gobierno que revise las tarifas de la SGAE así como la libertad para utilizar música libre de derechos y una deducción inmediata de inversiones como la “eliminación total del sistema de amortizaciones obligatorias a 5, 7 o 10 años para autónomos y microempresas”.