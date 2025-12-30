Las autopistas más utilizadas por los salmantinos subirán sus tarifas en 2026

El Ministerio de Transportes ha resuelto las actualizaciones de los peajes de las autopistas de titularidad estatal bajo concesión administrativa para 2026, con una subida de las mismas de entre el 3,64 por ciento y el 4,68 por ciento.

Como es lógico, dos de las autopistas más utilizadas por los salmantinos son la AP-6, que une Villacastín con Madrid, único trayecto posible de corta duración si se viaja desde Salamanca, y la AP-66, para acceder a tierras asturianas.

Cabe destacar que estas dos autopistas son las dos únicas que afectaría “directamente” a Salamanca al tratarse de los tramos más rápidos de acceso a la capital madrileña y a las costas asturianas.

Asimismo, los usuarios de la AP-66, según ha indicado el Ministerio de Transportes, gracias a las bonificaciones se han conseguido ahorrar desde 2018 un total de 61 millones de euros. A nivel nacional la cuantía ha ascendido hasta los 660 millones de euros.

Del mismo modo, las tarifas también se actualizarán en otras autopistas como AP-51, AP-61, AP-53, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46.