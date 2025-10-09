Autorizada una inversión de 1,3 millones de euros en medicamentos de Factor VIII para el hospital de Salamanca

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado luz verde a una inversión de 1.315.483 euros destinados a la adquisición de medicamentos de Factor VIII de coagulación recombinante para el Servicio de Farmacia del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

La autorización de esta partida, aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno de este jueves, 9 de octubre, garantiza el suministro de este material que resulta indispensable para la actividad asistencial del hospital.

Suministro crucial para pacientes con Hemofilia A

La inversión permite la compra de un tipo de fármaco biotecnológico esencial en el control de ciertos trastornos de sangrado. Estos medicamentos son vitales para el tratamiento de pacientes con Hemofilia A, una enfermedad hemorrágica hereditaria caracterizada por la ausencia o deficiencia de este factor de coagulación en la sangre.

El material es adquirido a través del Acuerdo Marco para el suministro de Factor VIII de coagulación recombinante, adjudicado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA). Con esta operación, la Consejería de Sanidad de Castilla y León asegura que el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca disponga del tratamiento necesario para sus pacientes hemofílicos.