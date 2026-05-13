Autorizada la renovación de un tramo ferroviario de Salamanca a Madrid

El Consejo de Ministros ha autorizado la reparación de diferentes tramos ferroviarios de la red estatal, afectando entre ellos a uno de los puntos más utilizados por salmantinas y salmantinas a la hora de viajar hasta la capital española.

En total, el precio ha ascendido hasta los 16,8 millones de euros, sin IVA, a realizar a través de ADIF, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Para ello, se ha redactado un proyecto que suma en total 405,5 kilómetros, mças de 607 si se cuenta la doble vía.

Entre las actuaciones, se encuentra uno de los tramos que transcurren de Ávila a Madrid, por lo que afecta directamente a los viajes que se realizan desde Salamanca o desde Madrid hasta la capital del Tormes.

Además, cabe destacar que también se modificarán otros tramos como los de Navarra-Zaragoza, Zaragoza-Tarragona, Barcelona-Figueres, Almansa-La Encina o Santander-Oviedo, además de las Cercanías de Madrid y los tramos de enlace hasta la frontera francesa.

Más en concreto, en los tramos mencionados anteriormente se renovarán los tramos de Cortes de Navarra-Casetas y Casetas-Zaragoza; San Juan de Mozarrifar-Almudévar; varios tramos entre Zaragoza, Tarragona, Huesca y Lleida; Massanes-Girona y Vilamalla-Figueres; Almansa-La Encina; Santa María de la Alameda-Ávila, y Oviedo-Arriondas y Arriondas-Unquera.