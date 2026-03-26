Autorizado el servicio de hemodiálisis para pacientes de Ciudad Rodrigo y Béjar adscritos al hospital de Salamanca

La Consejería de Sanidad de Castilla y León autoriza el servicio de hemodiálisis para pacientes de Ciudad Rodrigo y Béjar adscritos al hospital de Salamanca.

El Consejo de Gobierno, celebrado en la mañana de este jueves 26 de marzo, ha autorizado la contratación de este servicio por un importe de 4.803.693 euros y un plazo de cuatro años.

Según fuentes de la Junta de Castilla y León, se requiere de esta contratación para aplicar tratamientos específicos extrahospitalarios que consisten en una terapia de sustitución de la función renal como es la diálisis, entre cuyas modalidades se encuentra la hemodiálisis, al objeto de sustituir la acción limpiadora y filtradora del riñón.

Para Ciudad Rodrigo se prevé un total de 25 pacientes anuales atendidos, mientras que para Béjar la cifra alcanza los 15.