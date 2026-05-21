Se autorizan casi 40 millones de euros para la contratación del servicio de limpieza en el hospital de Salamanca
Parte de este dinero también será invertido en el Hospital Virgen del Castañar
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a la autorización de una inversión de casi 40 millones de euros para la contratación del servicio de limpieza en el hospital de Salamanca.
Ese dinero irá destinado a los centros del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y de las Bases de las Unidades de Soporte Vital Básico de la Gerencia de Emergencias Sanitarias.
Con esta contratación se garantiza este servicio a los edificios de consultas 1, 2 y 3, también al Hospital Virgen del Castañar.
Concretamente, esta contratación está dotada de 39.758.043 euros.
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