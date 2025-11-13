Una avería deja sin semáforos a la avenida de los Comuneros durante la mañana de este jueves

La avenida de los Comuneros, en la rotonda del Túnel de la Radio, se ha quedado sin semáforos durante un lapso de tiempo, una incidencia que ha puesto en peligro la circulación vial de la zona.

Se trata de una de las zonas más transitadas de la capital del Tormes al situarse junto al parque de Picasso y en la unión entre Garrido Sur y el barrio de la Prosperidad.

De momento, no se han producido incidentes mayores y los técnicos del Ayuntamiento de Salamanca se encuentran trabajando en el lugar para solucionar el problema.