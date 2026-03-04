Una avería eléctrica obliga a cerrar el Centro Municipal Integrado Trujillo durante este miércoles

Fuentes municipales han informado que el Centro Municipal Integrado Trujillo permanecerá cerrado al público durante este miércoles.

El motivo, refieren, es un avería eléctrica detectada en sus instalaciones.

Según han apuntado estas mismas fuentes, durante la jornada no se prestarán los servicios municipales que habitualmente se desarrollan en el lugar ni se celebrarán las actividades que estaban programadas.

Los servicios y la actividad del centro se reanudarán con normalidad una vez la avería haya sido reparada.