Aviso amarillo por lluvias y deshielos este lunes en el Sistema Central y Sur de Salamanca
También hay activo un aviso amarillo por vientos para este lunes
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias y deshielos en el Sistema Central y Sur de Salamanca para este lunes 2 de febrero.
Por el momento, la alerta se ha decretado para el periodo entre las 00:00 y las 11:59 horas. Se estimas 40 mm en 12 horas.
Este aviso se suma al de vientos, también amarillo, que ya había decretado antes para este lunes.
