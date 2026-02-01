Aviso amarillo por lluvias y deshielos este lunes en el Sistema Central y Sur de Salamanca

También hay activo un aviso amarillo por vientos para este lunes

Lluvia en Salamanca. Foto de archivo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo por lluvias y deshielos en el Sistema Central y Sur de Salamanca para este lunes 2 de febrero.

Por el momento, la alerta se ha decretado para el periodo entre las 00:00 y las 11:59 horas. Se estimas 40 mm en 12 horas.

Este aviso se suma al de vientos, también amarillo, que ya había decretado antes para este lunes.

