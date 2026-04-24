Aviso amarillo por lluvias y tormentas para Salamanca este viernes, antesala de un fin de semana pasado por agua

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha establecido el aviso amarillo por lluvias y tormentas en la provincia de Salamanca para este viernes 24 de abril, desde las 16:00 hasta las 22:00 horas.

Estima que desde la medianoche del viernes, hasta alrededor de las 18:00 horas, habrá entre un 75 y un 100 por cien de probabilidades, ya no de precipitaciones, sino de tormentas. Asimismo, las temperaturas máximas bajarán hasta los 22 grados, cuatro grados menos que en la casi veraniega jornada anterior.

Además, este pronóstico supone la antesala de un fin de semana pasado por agua, puesto que la AEMET también espera lluvias para sábado y domingo; aunque cabe destacar que sobre dichos días no hay alerta amarilla.

Durante la mañana del sábado, la probabilidad será muy baja, tan solo de un 15 por ciento, pero ascenderá hasta el 95 por ciento una vez pase el mediodía.

En el caso del domingo, la probabilidad de precipitaciones cae hasta el 55 por ciento y las temperaturas volverán a subir hasta los 26 grados.