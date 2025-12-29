Aviso amarillo por niebla en Salamanca hasta el mediodía de este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará este martes el aviso amarillo en la provincia de Salamanca debido a la presencia de nieblas densas, que provocarán una reducción importante de la visibilidad, especialmente durante las primeras horas del día. Esta situación se prolongará hasta el mediodía.

Además, la jornada estará marcada por un descenso de las temperaturas máximas. En Salamanca, los termómetros alcanzarán como mucho los nueve grados, una cifra similar a la prevista en León y Soria.

En el resto de Castilla y León, las máximas oscilarán entre los cuatro grados de Valladolid y Palencia y los ocho de Burgos y Ávila, mientras que Segovia no superará los siete grados y Zamora se quedará en seis.