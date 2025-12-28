Aviso amarillo por nieblas densas este lunes en Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para este lunes, 29 de diciembre, un aviso de nivel amarillo por niebla en las mesetas de Salamanca, donde la visibilidad podría reducirse hasta los 100 metros, según informa el 112 de Castilla y León.

El fenómeno afectará especialmente a las primeras horas del día, complicando la circulación en carreteras secundarias y principales vías de comunicación de la provincia. Desde las autoridades se recomienda extremar la precaución al volante, reducir la velocidad y mantener la distancia de seguridad.

Este episodio de nieblas densas se enmarca en una situación meteorológica estable propia de esta época del año, que también afecta a las provincias de Valladolid y Zamora. Aunque no se esperan precipitaciones, la persistencia de la niebla podría prolongarse durante buena parte de la jornada en algunas zonas.