Aviso amarillo por nieve en Salamanca hasta la madrugada del martes

La nieve hace acto de presencia en el sur de la provincia de Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado el aviso amarillo por nevadas a prácticamente toda la provincia de Salamanca.

En un principio, el aviso solo estaba establecido para el Sistema Central, pero la AEMET ha indicado que desde las 18:00 horas de este lunes y hasta las 5:59 horas del martes, amplía la previsión a toda la provincia por acumulación de nieve de hasta 2 centímetros.

Esta acumulación de nieve en 24 horas se espera en cotas bajas, entra 800 y 900 metros.

Además de este aviso amarillo en casi la totalidad de la provincia, también se ha establecido el mismo nivel para el Sistema Central de Salamanca por posible acumulación de nieve de 10 centímetros en cotas de 900 a 1.400 metros, aunque precisa que por debajo de los 1.200 metros la acumulación de nieve será menor.