El aviso amarillo por tormentas en Salamanca se mantendrá este domingo
La AEMET ha establecido el aviso amarillo desde las 15:00 horas hasta las 21:59 horas de este domingo
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decido establecer el aviso amarillo por tormentas en Salamanca también este domingo 26 de abril.
Dicho aviso se extenderá desde las 15:00 a las 21:59 horas y la AEMET prevé tormentas acompañadas de rachas de viento, granizo y y ocasionalmente chubascos fuertes.
Cabe señalar que la provincia de Salamanca ya tuvo aviso amarillo por lluvias y tormentas el pasado viernes 24 de abril (que dejó episodios de lluvia y granizo en municipios como Villares de la Reina) y lo tiene también para este sábado 25. Al igual que en el caso del domingo, el aviso se ha establecido durante la tarde, de 15:00 a 21:59 horas.
Lo que no prevé la AEMET es una bajada en las temperaturas: las máximas de este domingo se mantendrán en los 26 grados.
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