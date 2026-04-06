Aviso amarillo por tormentas en Salamanca este martes

Lejos quedarán las buenas temperaturas vividas en Salamanca durante la Semana Santa, donde las procesiones pudieron salir alegremente sin tener que suspenderse ninguna por causas meteorológicas. Una tendencia positiva que se romperá por completo este martes, 7 de abril, donde la AEMET ha activado el aviso amarillo por tormentas.

De 10:00 horas de la mañana hasta las 22:00 horas de la noche. la Agencia Estatal de Meteorología ha indicado que habrá fuertes rachas de vientos y tormentas, con nivel bajo de peligrosidad pero manteniéndose en alerta ante cualquier consecuencia posible.

Así pues, desde la comarca de Ciudad Rodrigo y hasta Salamanca, o lo que es lo mismo, desde el suroeste hasta el noreste, se vivirá un descenso pronunciado de las temperaturas donde se pasará de los 27 grados tan solo el lunes, 6 de abril, a los 13 grados de este miércoles, 8 de abril.

Del mismo modo, conviene seguir en alerta el propio miércoles donde las el norte de Extremadura seguriá en aviso amarillo, por lo que no se duda que llehue el mismo a la provincia de Salamanca, por el sur.