Aviso naranja, 40 grados y ausencia de lluvia: este es el tiempo en Salamanca para el fin de semana

Días muy intensos los que se están viviendo en la provincia de Salamanca, en donde durante dos semanas se ha estado viviendo una ola de calor que ha azotado a todo el país y que parece que llegará a su fin este lunes, 18 de agosto, dejando tras de sí unos días con temperaturas muy altas.

Este viernes, 15 de agosto, las mínimas se situarán en los 22 grados mientras uqe las máximas podrían llegar a los 40 en algunos puntos de la región charra como son Vitigudino o la comarca de Ciudad Rodrigo. Por ello, habrá aviso naranja por altas temperaturas, además de haberse declarado el riesgo de incendios hasta el propio lunes.

Para el sábado, a pesar de que las mínimas se situarán en los 21 grados, los 39 de la capital del Tormes y el situarse por encima de los 40 en las comarcas salmantinas, hacen prever una jornada muy intensa de calor en el que habrá que seguir las recomendaciones necesarias para evitar disgustos relacionados con el mismo.

Para el domingo, y como preámbulo a lo que ocurrirá el lunes, las temperaturas irán bajando progresivamente, con mínimas de 19 grados y máximas de 38, manteniéndose durante este día el aviso amarillo por altas tempraturas. Pasado el fin de semana, las temperaturas descenderán con máximas de 32 grados.