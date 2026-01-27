Aviso naranja de viento para este miércoles en toda la provincia de Salamanca

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso naranja por fuertes vientos en toda la provincia de Salamanca para este miércoles 27 de enero, con especial incidencia en la Meseta, el Sistema Central y la zona sur de la provincia.

El aviso estará vigente desde las 03:00 hasta las 14:59 horas y alerta de rachas de viento que podrán alcanzar los 90 km/h, y los 100 km/h en la zona sur de salamanca.

La AEMET clasifica el aviso naranja como un nivel con fenómenos meteorológicos adversos potencialmente peligrosos, en este caso por viento intenso.

Cabe recordar que se mantiene el aviso amarillo por nieve durante este miércoles. La alerta está activada desde las 00:00 hasta las 17:59 horas.