Las ayudas de hasta 100 euros para financiar las gafas y lentillas de los menores de 16 años comenzarán a repartirse este miércoles

Los menores de 16 años podrán empezar a recibir las ayudas de hasta 100 euros para financiar gafas y lentillas desde este mismo miércoles 17 de diciembre. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante un acto en el que ha indicado que estas ayudas se enmarcan dentro del Plan VEO.

Para poder optar a estas ayudas, los menores de seis años deberán acudir a un profesional sanitario para recibir una prescripción, acudiendo después a una de las ópticas que estén adheridas al plan. Mientras, los mayores de seis años podrán acudir a una de estas ópticas para medir la corrección visual que necesitan.

Es importante tener en cuenta que la solicitud de la ayuda se realizará únicamente de forma presencial en un establecimiento de óptica participante en el Plan Veo, no es posible realizar su tramitación online por parte de las personas beneficiarias. También hay que tener presente que esta ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con la puesta en marcha del reparto de estas ayudas, la ministra de Sanidad, en una declaraciones recogidas por la Agencia Europa Press, ha expresado que "hoy culminamos uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos desde el Gobierno de España, que es proveer de gafas y lentillas a los más de medio millón de niños de este país, que necesitan gafas o lentilla". También ha hecho hincapié en que "por primera vez se incluye la salud visual dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud que sirve para mejorar y transformar la sociedad".

Por su parte, el presidente del Consejo General de Ópticos Optometristas, Juan Carlos Martínez ha afirmado que "posiblemente sea la acción más importante en la historia de la salud visual en España".