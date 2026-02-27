Ayudas de hasta 2.800 euros a empresas privadas que fomenten el empleo de la mujer

Castilla y León ha convocado subvenciones de hasta 2.800 euros para el fomento y la promoción de la mujer en el sector privado, según ha resuelto la Gerencia de Servicios Sociales, organismo que lo ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

La cuantía general será de 2.000 euros, mientras que se podrán alcanzar los 2.800 euros en el caso de que la labor que se desempeñe sea un sector cuyo índice de empleo femenino sea menor.

Del mismo modo, podrán beneficiarse de esta subvención cualquier empresa privada y personas físicas que sea autónomas, desarrollando toda la actividad laboral en el territorio de Castilla y León con una plantilla máxima de 500 trabajadores.

Por otro lado, se subvencionará al cien por ciento la primera solicitud que se realice, con un 80 por ciento la segunda, un 60 por ciento la tercera y un 40 por ciento la cuarta. El plazo de presentación será hasta el 30 de septiembre de 2026.