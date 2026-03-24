Ayudas de hasta 30.000 euros para mejorar la imagen de establecimientos locales

La Junta de Castilla y León abre la convocatoria de ayudas de hasta 30.000 euros, publicado en el Bocyl, destinadas a mejorar la imagen de establecimientos locales existentes o de nueva creación, autónomos o pymes que desarrollen actividades incluidas en el sector del comercio minorista o de determinados servicios de proximidad como peluquerías, fotografía, lavado de textiles y diversas actividades de reparación, entre otros.

El objetivo de estas ayudas es "apoyar las inversiones destinadas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión en el comercio de proximidad de la comunidad para financiar proyectos que busquen la mejora de la imagen del establecimiento, su adecuación física o su digitalización integral a través de la incorporación de tecnologías de la información y comunicación".

Serán financiables los proyectos que se hayan ejecutado entre el 1 de abril de 2025 y el 13 de marzo de 2026, contando con un presupuesto mínimo de 2.000 euros y máximo de 40.000 euros, siendo la cuantía de la subvención del 75% del presupuesto aceptado por establecimiento, lo que equivale a una ayuda de 30.000 euros para los proyectos de máxima cuantía.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza este miércoles 25 de marzo y finalizará el próximo 9 de abril.