Ayudas de hasta 4.000 euros para proyectos educativos que fomenten la sensibilización social en centros salmantinos

La JCYL ha convocado por decimosegundo año consecutivo las ayudas a proyectos educativos que fomenten la sensibilización y la crítica social en centros no universitarios, y así destacar la labor informativa y activa de la defensa de los derechos humanos.

Las propuestas que se presenten, según ha destacado la Junta de Castilla y León, deberán abordar los retos sociales desde una perspectiva global, prestando especial atención a los países más empobrecidos del mundo y la importante labor que podría ser desempeñar decisiones individuales para construir una sociedad más justa.

Entre las temáticas que se pueden llegar a utilizar o que se han realizado años atrás, se encuentran la de analizar el impacto de los actuales modelos de consumo, los estilos de vida en ambientes cercanos o también a nivel internacional.

Asi pues, desde la institución regional se respaldan los trabajos orientados a los valores de solidaridad, compromiso social y sensibilización, con ayudas que llegarán hasta los 4.000 euros y para lo que se ha destinado un total de 50.000 euros. El plazo permanecerá abierto durante 25 días hábiles. En el BOCYL que facilitamos a continuación podréis visualizar las bases.