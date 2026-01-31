Ayudas de hasta 4.000 euros para proyectos educativos que fomenten la sensibilización social en centros salmantinos

La Junta de Castilla y León ha destinado por decimosegunda ocasión este tipo de subvenciones entre los centros no universitarios

Interior del IES Via de la plata de Guijuelo. Fotos cedidas por Gabriel Gallegos
La JCYL ha convocado por decimosegundo año consecutivo las ayudas a proyectos educativos que fomenten la sensibilización y la crítica social en centros no universitarios, y así destacar la labor informativa y activa de la defensa de los derechos humanos.

Las propuestas que se presenten, según ha destacado la Junta de Castilla y León, deberán abordar los retos sociales desde una perspectiva global, prestando especial atención a los países más empobrecidos del mundo y la importante labor que podría ser desempeñar decisiones individuales para construir una sociedad más justa.

Entre las temáticas que se pueden llegar a utilizar o que se han realizado años atrás, se encuentran la de analizar el impacto de los actuales modelos de consumo, los estilos de vida en ambientes cercanos o también a nivel internacional.

Asi pues, desde la institución regional se respaldan los trabajos orientados a los valores de solidaridad, compromiso social y sensibilización, con ayudas que llegarán hasta los 4.000 euros y para lo que se ha destinado un total de 50.000 euros. El plazo permanecerá abierto durante 25 días hábiles. En el BOCYL que facilitamos a continuación podréis visualizar las bases.

