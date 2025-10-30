Ayudas de hasta 50.000 euros para impulsar la economía digital con el ‘Kit Espacios de Datos’

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado que se encuentra a punto de lanzarse el ‘Kit Espacios de Datos’, un programa con ayudas de hasta 50.000 euros para promover la creación y desarrollo de espacios de datos en España. El anuncio se realizó durante la quinta edición de Tech Show Madrid, donde López también dedicó palabras de recuerdo a las víctimas de la última DANA y felicitó a los organizadores del evento.

“El dato es la base de la economía del futuro”, destacó el ministro, señalando que los estudios estiman que los datos podrían representar el 5% del PIB español en 2030. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de marzo de 2026, y podrán participar tanto empresas como entidades públicas y privadas, fomentando la innovación tecnológica y la colaboración en sectores estratégicos.

El ‘Kit Espacios de Datos’ sigue la estela del éxito del Kit Digital, que ha concedido más de 830.000 ayudas a pymes y autónomos, movilizando más de 3.300 millones de euros. López recalcó que, además de impulsar proyectos innovadores, se busca garantizar la seguridad y fiabilidad de los datos mediante la futura “Lista de Confianza de los Espacios de Datos”, un registro que identificará las plataformas que cumplan con todos los estándares de seguridad.

Esta iniciativa refuerza la apuesta por consolidar a España como un referente en economía del dato, impulsando inversión, innovación y confianza digital tanto en el ámbito público como privado.