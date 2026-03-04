Ayudas de 50.000 a medio millón de euros para adquirir equipamiento científico en Salamanca

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este miércoles una serie de ayudas para adquirir equipamiento científico-tecnológico y que se llevan convocando desde 2017.

Las ayudas tienen como objetivo financiar “la adquisición del equipamiento científico-técnico necesario para realizar pruebas para el desarrollo de un proyecto o de una línea de investigación de forma coordinada por varias universidades o centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) con sede en Castilla y León”.

Los interesados podrán optar a una cuantía que “no será inferior a los 50.000 euros”, pero tampoco excederá los 500.000. Por lo tanto, las ayudas oscilarán en una horquilla entre ambas cantidades y el plazo para presentar solicitudes ya está abierto y finalizará el 7 de abril.

Cabe destacar que en esta nueva convocatoria se incluye, por primera vez, criterios de valoración “además de la calidad científico-técnica de la línea de investigación de la petición, de la adecuación del equipamiento científico-tecnológico solicitado a la ejecución de la investigación, del número grupos y de universidades públicas de Castilla y León o centros de investigación con sede en Castilla y León pertenecientes al CSIC participantes en la petición, del número de empresas que colaboran en la petición, que el director científico del grupo de investigación o el investigador principal que lidera la petición sea un investigador ERC”.

Toda la información se puede consultar en la edición de este miércoles del Boletín Oficial de Castilla y León.