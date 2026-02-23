Ayudas de hasta el 60% del salario mínimo para contratos indefinidos de personas con discapacidad

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León la orden por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar los costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo de la Comunidad, según ha recogido ICAL.

Podrán acceder a estas ayudas los centros especiales de empleo inscritos en el registro autonómico de Castilla y León, que desarrollen su actividad en la Comunidad y cumplan el porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad exigido por la normativa vigente.

Tal y como ha recogido ICAL la cuantía de las subvenciones variará en función del tipo y grado de discapacidad de las personas trabajadoras, así como de la estabilidad del empleo. En el caso de personas con discapacidad física o sensorial con un grado reconocido igual o superior al 33 por ciento e inferior al 65 por ciento, la ayuda será del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional vigente si el contrato es indefinido, y del 40 por ciento si es temporal.

Para las personas con mayores dificultades de acceso al mercado laboral, la subvención ascenderá al 55 por ciento del salario mínimo interprofesional en contratos indefinidos —porcentaje que se eleva al 60 por ciento si se trata de mujeres o mayores de 45 años— y al 50 por ciento en contratos temporales.

Según ICAL las solicitudes deberán presentarse dentro del mes siguiente al periodo de referencia. Como excepción, las correspondientes a los costes salariales de diciembre de 2025 y enero de 2026 podrán tramitarse desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Bocyl y hasta el 12 de marzo de 2026.