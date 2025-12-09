Ayudas para contratar a investigadores de prestigio internacional en Salamanca

Con la idea de que investigadores de prestigio internacional se integren en el sistema científico de Castilla y León, la Junta ha asignado un presupuesto de 2,2 millones de euros para conseguir que se contraten 15 de estos perfiles.

Se trata de una convocatoria del programa ‘Andrés Laguna’, cuya publicación se ha hecho efectiva este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León. Con ella, las universidades públicas de Castilla y León, así como el CSIC, podrán contratar en sus centros a un total de 15 investigadores doctores “de reconocido prestigio internacional”.

Para poder optar a esta contratación, los científicos tendrán que haber obtenido una puntuación igual o menor a 82 puntos en la convocatoria para la obtención del certificado R3 en 2024.

Estos contratos tendrán una duración máxima de 3 años y cada ayuda podrá llegar a los 150.000 euros.

Todo aquellos interesados a optar a estos contratos podrán presentar su solicitud del 12 al 30 de enero de 2026 en la sede electrónica de la Administración autonómica o en el Portal de Educación .