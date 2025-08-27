Ayudas específicas para los empresarios y profesionales de Castilla y León afectados por los incendios

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL), ha activado líneas de financiación específicas para ayudar a empresarios y profesionales de la región afectados por los recientes incendios. Estas medidas buscan bonificar los préstamos gestionados por entidades financieras, permitiendo a autónomos, pymes y medianas empresas acceder a financiación en condiciones preferentes.

El plan contempla dos líneas principales de ayuda: una para autónomos y microempresas (con menos de diez empleados), que recibirán una bonificación del 100% de los costes financieros; y otra para empresas con diez o más empleados, a las que se les bonificará hasta un 2,5% de los gastos financieros.

Estas ayudas forman parte de un plan integral más amplio, dotado con 114 millones de euros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta.

El objetivo del plan es la recuperación económica a corto plazo y la creación de un entorno favorable para el desarrollo del medio rural. Además de la financiación a empresas, incluye un total de 45 medidas para reparar viviendas, infraestructuras, caminos rurales y patrimonio cultural.