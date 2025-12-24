Ayudas de más de medio millón de euros para adoptar líneas eléctricas y proteger a las aves

La Junta de Castilla y León autoriza la concesión de ayudas por un importe de 554.666 euros a más de una veintena de titulares de líneas eléctricas para proteger la avifauna frente a la colisión y la electrocución de alta tensión ubicadas en zonas de protección.

El objetivo de esta actuación, que se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), tiene como finalidad "reducir la mortalidad de aves, mejorar el estado de conservación de los ecosistemas y avanzar en el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por España".

La concesión directa de estas subvenciones responde a la obligación de adaptar dichas instalaciones, así como al compromiso de financiación pública previsto en la normativa estatal, con la que la Junta de Castilla y León continúa la línea de apoyo que ya se inició en ejercicios anteriores para facilitar la adaptación de las líneas eléctricas en zonas sensibles, asegurando el aprovechamiento íntegro de los fondos europeos y el cumplimiento de los hitos y objetivos del PRTR, con actuaciones que deberán estar ejecutadas antes de finalizar el ejercicio 2025 y justificadas antes del 30 de junio de 2026.

Las electrocuciones figuran entre los principales motivos de causa de muerte de aves así como de ingreso en un centro de recuperación,