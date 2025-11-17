Ayudas para la realización de cortometrajes correspondiente a 2025

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este lunes la resolución de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte relativa a la convocatoria de subvenciones para la financiación de cortometrajes de 2025. Esta línea de ayudas, fundamental para el sector audiovisual de la Comunidad, ha visto incrementada su dotación, reflejando el compromiso de la Junta con la industria cinematográfica regional.

La convocatoria de este año ha contado con un presupuesto de 143.750 euros, lo que representa un incremento del 15% respecto a la partida destinada en 2024. Este aumento busca potenciar la producción y la calidad artística de las obras audiovisuales rodadas en Castilla y León.

A la convocatoria se presentaron un total de 24 solicitudes, de las cuales resultaron beneficiarios 9 solicitantes en total, distribuidos en dos categorías: en la categoría de cortometraje de ficción (8 beneficiarios) y en la categoría de cortometraje de animación (1 beneficiario).

La Consejería reafirma su apoyo al sector, destacando el cine como una manifestación artística y creativa esencial. Con esta línea de ayudas, la Junta persigue múltiples objetivos estratégicos:

Fortalecer el sector audiovisual regional y apoyar a los jóvenes profesionales.

Promover las industrias culturales y creativas.

Servir como herramienta estratégica para la promoción de la lengua española.

Generar riqueza y actuar como motor de promoción turística de Castilla y León.

El impulso a la realización de rodajes en el territorio se lleva a cabo a través de la Castilla y León Film Commission, facilitando que la región se convierta en un plató natural.

La Junta mantiene un compromiso especial con el formato del cortometraje, que ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, tanto en el número de producciones como en su calidad artística. Para la distribución y promoción de estas obras, la Consejería utiliza el catálogo QUERCUS (este catálogo, que se actualiza anualmente con una cuidada selección, se distribuye por los principales festivales y mercados cinematográficos tanto a nivel nacional como internacional, asegurando la visibilidad de las creaciones castellanas y leonesas).