El Ayuntamiento amplía a 1.984 las plazas para el Programa Formativo y de Ejercicio Físico para personas mayores en 2026

El Ayuntamiento de Salamanca reforzará en 2026 el Programa Formativo Ocupacional y de Ejercicio Físico dirigido a personas mayores, incrementando la oferta en 936 plazas para alcanzar un total de 1.984, la cifra más alta desde el inicio del programa. Las actividades se desarrollarán en los tres Centros Municipales de Mayores: Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la formación continua, el aprovechamiento activo del tiempo libre, la promoción de la salud y el autocuidado, contribuyendo así al mantenimiento de la autonomía personal, el pleno desarrollo de las personas mayores y la prevención del aislamiento y la soledad no deseada. Todo ello en línea con el V Plan Municipal de las Personas Mayores, aprobado por el pleno municipal en julio de este año.

La programación para 2026 ofrece una amplia variedad de actividades adaptadas a las distintas necesidades, tanto para personas mayores más jóvenes como para aquellas con dificultades motrices o cognitivas. Las actividades, que se impartirán a lo largo de todo el año, se dividen en dos bloques: uno dedicado a la promoción del ejercicio físico, con clases de gimnasia, yoga, psicomotricidad y taichí; y otro formativo y ocupacional, que incluye talleres de ‘Activa la mente’, arte manual, baile, encuadernación, carpintería, historia del arte, inglés para la vida diaria, pintura, portugués, tradiciones y folclore.

Además, se han programado talleres específicos de bricolaje en los centros Juan de la Fuente y Trastormes; restauración en Tierra Charra y Trastormes; y bailes charros y coro en Trastormes.

El periodo de inscripción estará abierto desde el 27 de octubre hasta el 17 de noviembre, ambos inclusive. Los interesados deberán presentar la solicitud junto con una copia del DNI en el centro municipal de mayores donde deseen realizar las actividades. Las plazas y los horarios se adjudicarán mediante sorteo, y las listas de admitidos y reservas se publicarán en los centros a partir del 16 de diciembre.

Para maximizar las oportunidades de participación, cada persona podrá inscribirse en un máximo de tres actividades, respetando el límite de una modalidad en actividades físicas y hasta dos en los cursos y talleres formativos ocupacionales.