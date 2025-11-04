El Ayuntamiento celebra el Día Mundial de la Diabetes 2025 con un amplio programa bajo el lema "La diabetes y el bienestar"

Casi una de cada siete personas en España convive hoy con la diabetes, una enfermedad silenciosa que no entiende de edades ni estilos de vida. Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Diabetológica de Salamanca (ADS) han presentado un amplio programa de actividades bajo el lema "La diabetes y el bienestar", centrado este año en el ámbito laboral y la salud emocional.

La concejala de Salud Pública, Vega Villar, ha recibido en la mañana de este martes en el Ayuntamiento a representantes de la Asociación Diabetológica de Salamanca (ADS) con motivo de la próxima celebración del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el 14 de noviembre.

El encuentro ha servido para reafirmar el compromiso del Consistorio con la asociación, con la que mantiene un convenio de colaboración desde 2015 para el desarrollo de programas de prevención, divulgación y promoción de hábitos saludables. Según los datos de la Sociedad Española de Diabetes, la enfermedad presenta ya una tasa de prevalencia del 14,8 % a nivel nacional, lo que equivale a unos 6 millones de personas en España.

Villar destacó que Salamanca, como miembro de la Red Española de Ciudades Saludables, impulsa numerosas iniciativas de educación y promoción de la salud, especialmente en el ámbito escolar. “Queremos concienciar a la población de la importancia de llevar una vida lo más saludable posible, basada en una alimentación equilibrada y en la práctica regular de actividad física”, señaló la concejala. En este sentido, recordó que los salmantinos disponen de la guía digital e interactiva ‘Alimentación y Salud’, elaborada por la Escuela Municipal de Salud, disponible gratuitamente en www.saludsalamanca.es.

Durante el acto, la concejala reconoció también la labor de la ADS, que atiende a más de 240 asociados, ofreciendo información, acompañamiento y formación, además de organizar campañas y actividades preventivas abiertas a toda la ciudadanía.

Por su parte, Belén Bernal, recordó que la diabetes no desaparece tras el Día Mundial, ya que “permanece las 24 horas del día en las personas que la padecen”. Insistió además en que el lema de este trienio (2024-2026) —‘La diabetes y el bienestar’— busca visibilizar los retos que afrontan las personas con esta condición en diferentes ámbitos de su vida, especialmente en el entorno laboral. “Siete de cada diez personas con diabetes están en edad de trabajar y muchas sufren estigma, discriminación o dificultades para mantener una actitud positiva ante su enfermedad”, apuntó.

Acompañada por la enfermera y educadora en diabetes Ruth María Ortiz Sánchez, Bernal destacó también el papel esencial de estas profesionales: “Las educadoras en diabetes empoderan a los pacientes para gestionar su enfermedad de forma autónoma y eficaz, previniendo complicaciones y mejorando su calidad de vida. No todas las asociaciones cuentan con ellas, aunque es una necesidad muy demandada”.

Ruth María Ortiz asimismo, recordó la importancia de detectar de forma precoz los casos de diabetes, ya que muchas personas desconocen que la padecen. “Es difícil diagnosticar o captar a quienes tienen cifras alteradas, pero en los análisis rutinarios que se realizan a los adultos, si se revisan parámetros como el colesterol o los triglicéridos, las glucemias elevadas suelen detectarse también”.

Actividades programadas en Salamanca

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes, la ADS ha preparado un completo programa de actividades:

Sábado, 8 de noviembre (11:30 h): Marcha solidaria “Muévete por la Diabetes”, con salida desde la Plaza Mayor y llegada al Campo de Tiro y Deportes, seguida de una clase de zumba y una comida solidaria cuya recaudación se destinará a la Fundación DiabetesCero para investigación.

Del 12 al 14 de noviembre: Ciclo de conferencias a las 18:00 h en el Colegio de Médicos (C/ Bientocadas, 7):

Miércoles 12: “Diabetes, derechos, entorno laboral y social”, a cargo de Juan Manuel López, experto en legislación sanitaria.

Jueves 13: “Salud ocular y diabetes”, con la doctora María Sanchidrián Mayo, oftalmóloga del Hospital Universitario de Salamanca.

Viernes 14: “Nuevas tecnologías en el manejo de la diabetes”, por Belinda Lozoya Montes, educadora terapéutica del Hospital 12 de Octubre.

Sábado 15 y domingo 16 de noviembre: Carpa informativa en la Plaza de los Bandos (sábado, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00; domingo, de 11:00 a 14:00), donde se realizarán pruebas gratuitas de glucemia.

Además, el 14 de noviembre, la fuente de la Puerta de Zamora se iluminará de color azul, símbolo mundial de la diabetes, y los paneles luminosos de la ciudad difundirán el lema de esta edición.