El Ayuntamiento cierra parques y la zona arbolada de La Aldehuela por las fuertes rachas de viento

De cara a garantizar la seguridad ciudadana, el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido cerrar los parques y jardines de la ciudad, así como la zona arbolada de La Aldehuela, de cara a prevenir posibles caídas de las ramas de las zonas verdes en la vía pública a causa de las fuertes rachas de viento.

De este modo, el consistorio de la capital del Tormes cerrará la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.

De este modo, el propio Ayuntamiento de Salamanca activa esta medida hasta que las condiciones meteorológicas permitan reabrir todas estas zonas y que así no supongan ningún riesgo para la población.

Por otro lado, se ha preparado a Policía Local, Bomberos del parque de Salamanca y técnicos del consistorio para atender todos los avisos que pudieran registrarse.