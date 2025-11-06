El Ayuntamiento destina fondos para mejorar la autonomía de personas con parálisis cerebral a través de un sistema interactivo

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha dado luz verde hoy a un expediente de modificación presupuestaria que asciende a 41.300 euros. Esta partida económica tiene como finalidad la financiación de un nuevo y avanzado dispositivo tecnológico para la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral y Encefalopatías Afines de Salamanca (Aspace). Esta acción refuerza el compromiso municipal con la mejora de la calidad de vida y la autonomía de las personas con parálisis cerebral.

El dispositivo que se adquirirá es el sistema de terapia interactivo Myro. Esta tecnología permitirá a Aspace potenciar las intervenciones terapéuticas intensivas, contribuyendo directamente a mejorar la autonomía personal y la funcionalidad de sus usuarios. Además de proporcionar un entorno atractivo que incrementa la motivación durante la rehabilitación, Myro optimizará el trabajo de los profesionales gracias a informes automatizados que facilitan la evaluación objetiva y en tiempo real del progreso de cada persona.

Myro se distingue por su versatilidad, ya que es apto para todas las edades, grados de afectación y fases de rehabilitación, adaptándose con precisión a las capacidades y necesidades individuales de cada usuario. De esta forma, el Ayuntamiento apoya el objetivo de Aspace de promover la autonomía y la mejora continua de la calidad de vida, empleando enfoques innovadores y herramientas avanzadas que aseguran una intervención más efectiva, siempre centrada en la persona y orientada a resultados tangibles.

La incorporación de nuevas tecnologías en el ámbito de la rehabilitación funcional se ha consolidado como una prioridad estratégica. La robótica, la sensorización, la realidad virtual y las plataformas interactivas están transformando la manera en que se aborda la rehabilitación, buscando no solo mejorar las capacidades físicas o cognitivas, sino hacerlo de una forma más motivadora, personalizada y eficiente. Es importante destacar que, en el año 2024, el Ayuntamiento de Salamanca ya financió la adquisición del sistema robótico Omego Plus de Aspace, diseñado para una rehabilitación de alta intensidad en pacientes con discapacidad o dependencia.

Finalmente, esta iniciativa se enmarca en la apuesta global del Ayuntamiento de Salamanca por un modelo basado en el conocimiento y la industria biosanitaria. Se facilita así la transferencia de I+D+i para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, al mismo tiempo que se promueve la creación de empresas innovadoras nacidas de proyectos académicos, permitiendo que los jóvenes con potencial puedan desarrollar su vida profesional en la ciudad.