El Ayuntamiento enseña a los mayores de Salamanca a decir ‘no’ sin sentirse culpables

Un recital de poesía repasará la obra de Julián Martín Martín este martes en el Julián Sánchez 'El Charro'

La Unidad Municipal de Apoyo Psicosocial (UMAPS) del Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Universidad de Salamanca han organizado un taller teorico-práctico para el próximo martes, 28 de abril, bajo el título ‘Aprendiendo a decir que no sin culpas: taller de asertividad’. Un curso que tendrá lugar entre las 11:00 y las 12:30 horas en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’.

Esta jornada está dirigida a personas mayores de 60 años, tanto pensionistas, jubiladas o en situación de desempleo y empadronadas en la ciudad de Salamanca, siendo la asistencia totalmente gratuita y con inscripción previa hasta completar las plazas que se podrán realizar este lunes, 20 de abril, en el teléfono 923 29 44 77.

Por otro lado, desde UAMPS se ha ofrecido una respuesta integral a este tipo de problemas psicosociales de las personas mayores de la capital del Tormes, abordando así la promoción del desarrollo personal y emocional con intervención individual y/o grupal.