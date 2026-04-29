El Ayuntamiento firma un convenio con SECOT para apoyar a los nuevos empresarios salmantinos

El Ayuntamiento de Salamanca ha firmado un convenio con SECOT, la asociación sin ánimo de lucro que ofrece asesoramiento y formación empresarial gratuita a emprendedores y PYMES, para apoyar a los nuevos empresarios con una atención personalizada en cuestiones relacionadas con la creación y consolidación de negocios.

El alcalde de Salamanca ha explicado que este convenio "encaja muy bien" con el momento que está viviendo actualmente la ciudad, con una "transformación muy positiva" y cada vez más vinculada con la innovación, la tecnología, la investigación y el desarrollo logístico.

“En Salamanca están surgiendo nuevos empresarios, nuevas ‘startups’, pequeños negocios, autónomos y proyectos que necesitan algo más que ilusión. Necesitan guía. Necesitan la voz de la experiencia. Necesitan contraste. Necesitan una orientación práctica y rigurosa. Necesitan, en definitiva, sentirse acompañados. Y eso es precisamente lo que aporta SECOT”, ha señalado.

Gracias a este convenio se programarán actividades conjuntas de interés para la comunidad emprendedora y se pondrá a disposición el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes +.

Desde el Ayuntamiento señalan que el convenio no lleva aparejado compromiso económico y que tiene una vigencia de cuatro años.