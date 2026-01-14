El Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León impulsan cuatro nuevos programas de formación y empleo en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca y la Junta de Castilla y León han anunciado la puesta en marcha de cuatro nuevos programas de formación y empleo para personas desempleadas, con una inversión total superior al millón de euros y un impacto directo en 64 beneficiarios.

De los más de un millón de euros destinados a esta iniciativa, la Junta de Castilla y León aporta 780.000 euros, mientras que el resto procede de fondos municipales. Las acciones se enmarcan dentro de la estrategia de impulso a la formación iniciada en 2025, que ahora se consolida en 2026.

Dos programas mixtos de formación y empleo

Los dos programas mixtos, denominados “Lucía de Medrano” y “Puerta del Saber”, ofrecerán formación y contrato laboral durante 12 meses a personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Tendrán prioridad jóvenes menores de 30 años, personas mayores de 52 y desempleados de larga duración.

Las especialidades formativas incluyen desde operaciones auxiliares de fabricación mecánica, pasando por soldadura por arco con electrodo revestido y pintura industrial y decorativa en construcción hasta operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas, entre otros.

Durante el desarrollo de los programas, los participantes realizarán trabajos de mejora en instalaciones municipales, lo que permitirá aplicar los conocimientos adquiridos mientras se renuevan espacios públicos de la ciudad.

Formación ocupacional con inscripción ya abierta

Además, se desarrollarán dos programas de formación ocupacional para desempleados: revestimientos continuos en construcción, del 2 de febrero al 26 de junio, y trabajos de carpintería de mueble, del 6 de abril al 13 de julio.

La inscripción para estos cursos ya se encuentra abierta.

Se ha referido, asimismo, que Salamanca se posiciona como provincia referencia en la formación de empleo.