El Ayuntamiento llevará a cabo una reordenación del tráfico en varias calles de Salamanca

El Ayuntamiento ha presentado un plan de reordenación del tráfico en varias calles del centro con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y conductores, preservar el patrimonio histórico y facilitar la movilidad urbana, todo ello minimizando las molestias a la ciudadanía, bien se desplacen a pie, en coche o en transporte público.

El concejal de Tráfico y Transporte, Ángel Molina, ha agradecido el trabajo realizado por las áreas de Ingeniería Civil y Movilidad, que han diseñado “un auténtico encaje de bolillos” para dar con la solución más eficaz.

Problemas detectados

Hasta ahora, la situación de la zona peatonal obligaban a que las líneas 1, 3, 4, 8 y 9 del autobús urbano hicieran un complicado giro en la calle Juan de la Fuente, a la altura de la torre de los Anaya. Esta maniobra obligaba a invadir parcialmente la acera, lo que suponía un riesgo para los peatones, pese a la profesionalidad con la que los conductores del servicio público afrontaban la situación.

Otro punto conflictivo era el puente del Soto de la calle Arroyo de Santo Domingo, donde en los últimos años se han producido daños patrimoniales por vehículos que no respetaban la altura máxima, además del peligro que suponía el paso indebido de peatones por debajo del mismo.

Medidas de la reordenación

El plan contempla varias actuaciones clave.

En lo que a los autobuses urbanos se refiere, las líneas 1, 3, 4, 8 y 9 y buses metropolitanos que llegan a la glorieta de Concilio de Trento desde Gran Vía, ya no girarán hacia Juan de la Fuente: circularán por la calle Arroyo de Santo Domingo, que invierte el sentido de tráfico, desembocando en Rector Esperabé y recuperando su trayecto habitual.

El tramo del puente del Soto será de uso exclusivo para autobuses urbanos y metropolitanos y el resto de vehículos solamente podrán incorporarse a San Pablo por Juan de la Fuente.

Así pues, desde Rector Esperabé y Reyes de España ya no se podrá acceder a San Pablo.

Cambios de sentido

La Calle Rosario invertirá el tráfico para convertirse en acceso a Gran Vía desde el Paseo de Canalejas. Los autobuses urbanos y metropolitanos, en lugar de entrar por Arroyo de Santo Domingo, lo harán por la calle Rosario en un giro a la izquierda desde Canalejas que estará únicamente permitido para estos servicios públicos.

Asimismo, se habilitará un tercer carril para hacer un giro que se regulará mediante un semáforo dotado con un sensor que solamente se pondrá en verde con un autobús, lo que incrementará la fluidez del tráfico en el paseo de Canalejas.

Marquesa de Almarza, por su parte, pasará a ser vía de entrada desde Gran Vía.

Las consecuencias del cambio se verán los autobuses urbanos incrementarán en unos 470 metros su recorrido, pero se ganará en fluidez y se reducirá la circulación en Gran Vía lo que permitirá habilitar el giro a la izquierda desde la cuesta de Sancti-Spíritus.

Se prevé un aumento de tráfico en el Paseo de Canalejas, compensado por una mayor fluidez gracias a la nueva regulación semafórica en la calle Rosario.

Actuaciones de obra civil

El concejal de Fomento y Urbanismo, Fernando Carabias, explicó las intervenciones de ingeniería civil necesarias para que la reordenación sea efectiva y segura: retranquear el bordillo de la isleta en la glorieta del Concilio de Trento para facilitar el acceso de los autobuses a la calle Arroyo de Santo Domingo, eliminación de un tramo de acera en la calle Rosario que inducía a peatones a cruzar por debajo del puente, eliminación de un saliente y vallado de la zona ajardinada junto al puente del Soto para impedir el paso indebido y ampliación del espacio de giro desde la calle Buenaventura hacia Arroyo de Santo Domingo.

Plazos y recomendaciones

Las obras de adaptación se ejecutarán en un plazo estimado de menos de dos meses desde la adjudicación y firma del contrato.

“Se trata de un cambio de hábitos, pero no de un incremento del tiempo en los recorridos. Con esta medida ganamos todos: peatones, conductores y usuarios del transporte público”, concluyó Molina.