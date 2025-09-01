El Ayuntamiento ofrece una función gratuita de zarzuela para mayores dentro de las Ferias y Fiestas 2025

El Ayuntamiento de Salamanca celebrará el próximo miércoles, 10 de septiembre, una función especial de la zarzuela La Revoltosa, dirigida a personas mayores de 60 años, en el marco de la programación municipal de las Ferias y Fiestas 2025. El espectáculo tendrá lugar a las 19:00 horas en el Centro de las Artes Escénicas y de la Música (CAEM).

La representación correrá a cargo de la reconocida Compañía Teatral Clásicos de la Lírica, de DRAO Producciones, con el objetivo de acercar al público mayor el género lírico tradicional español a través de un montaje cuidado, música en directo y un elenco de artistas profesionales de todas las edades.

La asistencia será gratuita, aunque es necesario disponer de invitación. Cada persona mayor de 60 años podrá retirar un máximo de dos invitaciones a través del portal de entradas de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, en el siguiente enlace: https://culturasalamanca.sacatuentrada.es/es/entradas/numeradas/la-revoltosa-5/4021053

Para acceder al espectáculo será obligatorio mostrar la invitación, ya sea en formato impreso o digital a través del teléfono móvil.

La propuesta forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Salamanca con la promoción del ocio cultural entre las personas mayores, ofreciendo espacios de encuentro y disfrute en fechas especialmente significativas para la ciudad.

Una adaptación que une tradición y modernidad

Esta versión de La Revoltosa destaca por su puesta en escena, que fusiona elementos tradicionales y contemporáneos. Con una cuidada ambientación que recrea una corrala madrileña de finales del siglo XIX, la obra presenta un retrato costumbrista cargado de naturalismo y cercanía, que refleja situaciones aún reconocibles en la convivencia vecinal actual.

Los personajes, con sus emociones, conflictos y enredos, construyen una trama ágil y divertida. En el centro de la historia se sitúa Mari Pepa, protagonista de esta "revuelta" sentimental y vecinal que da nombre a la obra, y que encarna una historia de amor con toques de humor, picardía y crítica social.

Con esta actividad, el Ayuntamiento de Salamanca vuelve a apostar por la cultura como eje de participación e inclusión social durante las fiestas, ofreciendo una propuesta de calidad dirigida a uno de los colectivos más representativos de la ciudad.