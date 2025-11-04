El Ayuntamiento presenta las actividades del 25N y una agenda de sensibilización durante todo noviembre

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, presenta la programación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer

El Ayuntamiento de Salamanca conmemorará el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25N, con un amplio programa de actividades que se desarrollará durante todo el mes y que culminará ese mismo día con la lectura de un manifiesto en la Plaza Mayor y la representación del espectáculo de danza Carmen vs Carmen en el Teatro Liceo.

Tras la reunión celebrada en la mañana de este martes en el Ayuntamiento de la Comisión Municipal contra la Violencia de Género, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha hecho pública una programación aún abierta a la incorporación de nuevas actividades en colaboración con asociaciones de mujeres y entidades del tejido social de la ciudad.

El objetivo, ha explicado, es “difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de continuar trabajando para prevenir y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres”. Además, se pondrá en marcha una campaña de concienciación social a través de medios de comunicación, redes sociales, edificios municipales y espacios públicos informativos.

Asimismo, Rodríguez ha referido que desde el 3 de noviembre y hasta el 7 de enero de 2026, la Torre de los Anaya es escenario de la exposición Clara Campoamor: la mujer más allá del voto, promovida por la catedrática Esther del Brío e ilustrada con fotografías de David Corral.

La muestra, basada en el relato homónimo de Del Brío, recrea a través de 16 imágenes cómo pudo vivir Clara Campoamor el día en que logró la aprobación del voto femenino en España. La exposición, cabe recordar, puede visitarse de martes a domingo, de 11:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas, y los festivos de 11:30 a 13:30.

VIII Carrera y Marcha contra la Violencia de Género

El domingo 9 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, se celebrará la VIII Carrera y Marcha contra la Violencia de Género con salida desde la Plaza Mayor. Rodríguez ha explicado que incluirá una carrera competitiva de 10 kilómetros, integrada en el Circuito de Carreras Populares de la Diputación de Salamanca, y una marcha lúdica de 1,6 kilómetros abierta a todas las edades.

Las inscripciones, con un coste simbólico de 3 euros, permanecerán abiertas hasta el 6 de noviembre. La recaudación se destinará íntegramente a sufragar la bolsa del corredor. Además, habrá actividades paralelas gratuitas desde las 9:30 horas, como la Olimpiada Infantil, desfiles y animación familiar.

Durante este mes también se desarrollará la programación de la Escuela Municipal de Igualdad, que busca sensibilizar y formar a la ciudadanía en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Los talleres de autodefensa para mujeres, impartidos por agentes de la Policía Local, continúan con nuevas sesiones durante noviembre. Asimismo, se mantienen los talleres de asesoría individual sobre el uso del smartphone, las actividades de yoga familiar y el curso de bienestar integral Volver a ti.

Encuentros culturales

En la Casa de la Mujer se celebrarán también encuentros culturales como el club de lectura “Caperucita en Salamanca”, inspirado en la obra de Carmen Martín Gaite, y el encuentro poético “Mujer cantando a mujeres”, el 28 de noviembre, interpretado por Rosa María, con entrada libre hasta completar aforo. En colaboración con Turismo de Salamanca, continúan las visitas guiadas Salamanca con voz de mujer, para descubrir el papel femenino en la historia y el patrimonio local.

El 25 de noviembre, las actividades comenzarán con un acto de visibilización en colaboración con Aqualia. A mediodía, la Plaza Mayor acogerá el acto central del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con actuaciones musicales y la lectura de un manifiesto a cargo de asociaciones de mujeres. El alumnado del Máster Universitario en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Salamanca leerá el Decálogo contra la Violencia de Género.

Por la tarde, el Teatro Liceo presentará el espectáculo Carmen vs Carmen, de la compañía Ibérica Danza, una obra que reflexiona sobre el maltrato, la libertad y los valores humanos a través de la danza.

Implicación en la causa durante todo el año

Más allá de los actos conmemorativos, el Ayuntamiento de Salamanca mantiene una intervención constante durante todo el año en cuatro ejes fundamentales: prevención y sensibilización, atención a víctimas, inserción sociolaboral y protección. A través del Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM), y con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, se imparten talleres de igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género en centros educativos. En 2024 llegaron a 4.587 estudiantes de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Estas acciones formativas promueven la igualdad entre niñas y niños, el rechazo a la discriminación y el aprendizaje de relaciones respetuosas. Además, el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) incluye módulos específicos sobre igualdad en sus cursos, y el personal del Ayuntamiento recibe formación en esta materia dentro del Programa de Formación Continua.

El Ayuntamiento reafirma así su compromiso con la igualdad, la educación en valores y la lucha contra la violencia de género, con el propósito de seguir construyendo una sociedad más libre, justa y segura para todas las mujeres.