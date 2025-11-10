El Ayuntamiento presenta para su aprobación el primer proyecto vinculado a ‘CoNEcta Salamanca’: la mejora de la climatización del Multiusos Sánchez Paraíso

La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca tratará este miércoles, 12 de noviembre, el proyecto de mejora de la climatización del Multiusos Sánchez Paraíso para su aprobación. Esta actuación es el primer proyecto concreto que se vincula a la estrategia de desarrollo urbano 'CoNEcta Salamanca'. Dicha estrategia forma parte de las operaciones a desarrollar dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Europa transforma nuestros barrios’, diseñado para la convocatoria de los fondos europeos EDIL 2025 y enfocado específicamente en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas.

Esta iniciativa está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y su principal objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial en Salamanca. La financiación se enmarca dentro del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para la ejecución de todo el plan ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento manejará un presupuesto total de 15.227.851 euros, de los cuales un 60 por ciento provienen de los fondos europeos FEDER.

En cuanto al proyecto específico del Multiusos Sánchez Paraíso, este cuenta con un presupuesto de licitación de 951.966,94 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras contemplan la incorporación de dos bombas de calor, que se encargarán de producir el agua fría o caliente necesaria para la climatización del edificio, conduciéndola a los climatizadores existentes. Paralelamente, se instalarán depósitos de inercia para facilitar el intercambio de temperatura con el sistema de climatización. También se ampliará la capacidad eléctrica de la instalación y se implementará un nuevo sistema de control para regular correctamente el conjunto.

La mejora de la climatización del Multiusos Sánchez Paraíso se alinea con el compromiso municipal para la atenuación de los efectos del cambio climático y la apuesta por una energía segura, sostenible y asequible. Este compromiso está reflejado tanto en el Plan de ahorro y eficiencia energética del Ayuntamiento de Salamanca como en el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía Sostenible, buscando reducir las emisiones de CO2 mediante la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovables.

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, 'CoNEcta Salamanca', se centrará en varios pilares de intervención, incluyendo la renaturalización de espacios urbanos, la mejora de la eficiencia energética, el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades, el impulso al relevo generacional en negocios, la reducción de la brecha digital, la lucha contra la vulnerabilidad social y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que agrupan a 33.509 habitantes, responde a un requisito fundamental de la convocatoria europea: aplicar el plan en una zona con características singulares que justifiquen una actuación integrada. El ámbito de actuación cumple con los criterios solicitados, presentando una alta densidad de población, una elevada presencia de personas mayores (la mitad de la población es mayor de 65 años), una significativa diversidad social, edificaciones antiguas con carencias de accesibilidad y un paisaje urbano con escasa vegetación, además de una base económica tradicional con problemas de relevo generacional.