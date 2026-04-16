El Ayuntamiento presenta Talentum: "Queremos que el mayor porcentaje posible de jóvenes formados aquí se quede en Salamanca”

Salamanca ha presentado Talentum, una nueva iniciativa municipal destinada a impulsar el empleo juvenil, el emprendimiento y la conexión entre jóvenes y empresas, en el marco del Salamanca Tech Summit. El concejal de Promoción y Revolución Económica, Pedro Martínez, fue el encargado de dar a conocer este proyecto, que nace con el objetivo de dar respuesta a uno de los principales retos de nuestros días: facilitar la inserción laboral de los jóvenes y retener el talento en la ciudad.

Durante su intervención, Martínez ha explicado que Talentum se concibe como una red y una comunidad en la que los jóvenes puedan encontrarse, desarrollar proyectos personales y profesionales y acceder a oportunidades laborales. En este sentido, ha querido subrayar que Salamanca cuenta con un importante potencial gracias a sus dos grandes instituciones académicas, la Universidad de Salamanca y la Universidad Pontificia de Salamanca, lo que convierte a la ciudad en un entorno privilegiado para el desarrollo del talento joven.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, presenta Talemtun en el marco de Salamanca Tech Summit

El proyecto se articula en torno a tres ejes fundamentales: detectar el talento que surge en universidades y centros formativos, activarlo mediante formación y experiencias, y conectarlo con el tejido empresarial. El objetivo final es que ese talento no abandone la ciudad y pueda encontrar en Salamanca un espacio para crecer profesionalmente. “Queremos que el mayor porcentaje posible de jóvenes formados aquí se quede en Salamanca”, ha querido señalar el concejal.

En declaraciones posteriores a Salamanca24horas, Martínez ha profundizado en las claves que diferencian Talentum de otras iniciativas similares. “No partimos desde cero. Ya contamos con ofertas de empleo reales y con el respaldo del ecosistema empresarial y tecnológico de Salamanca”, ha explicado.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, presenta Talemtun en el marco de Salamanca Tech Summit

“Las empresas nos están demandando jóvenes cualificados, y lo que queremos es que esos jóvenes puedan acceder directamente a esas oportunidades”. Según ha indicado, el proyecto surge precisamente de esa necesidad detectada en el mercado laboral: “No estamos ahora buscando empleo, ya lo tenemos; lo que queremos es organizar y coordinar ese talento para dar respuesta a las empresas”.

El concejal también ha destacado la importancia del relevo generacional en sectores estratégicos, donde existe una creciente demanda de perfiles como ingenieros informáticos, biotecnólogos o profesionales sanitarios. “Necesitamos una bolsa de personas preparadas, dispuestas a incorporarse al mercado laboral y a desarrollar su proyecto de vida en Salamanca”, ha afirmado.

Otro de los pilares de Talentum será la formación adaptada a las nuevas demandas. En este sentido, Martínez ha asegurado que una de las prioridades del Ayuntamiento es escuchar a los jóvenes y responder a sus necesidades: “Si nos piden formación en inteligencia artificial, en blockchain u otras áreas, vamos a adaptarnos. Queremos ofrecer cursos, talleres y pequeñas píldoras formativas que les permitan estar al día”. Esta línea se enmarca también en el quinto Plan Municipal de Juventud, que contempla medidas relacionadas con formación, empleo y acceso a la vivienda.

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, presenta Talemtun en el marco de Salamanca Tech Summit

La tecnología, especialmente la inteligencia artificial, tendrá un papel destacado en este proceso. “La inteligencia artificial no es un enemigo, es una oportunidad”, ha defendido Martínez. “Nos va a permitir ser más eficientes, más productivos y mejorar nuestra calidad de vida. Se trata de que trabaje para nosotros y nos permita dedicar más tiempo a otras facetas”.

Asimismo, el concejal ha puesto en valor las posibilidades del trabajo remoto en el contexto actual. “Hoy se puede trabajar para empresas internacionales desde Salamanca", ha explicado, destacando que esto demuestra que no es necesario trasladarse a grandes ciudades para acceder a empleos de calidad.

El Ayuntamiento ha respaldado esta iniciativa con una inversión cercana a los 500.000 euros y con el uso de espacios municipales destinados al emprendimiento, la formación y la innovación juvenil. Talentum arranca desde este mismo momento y está abierto a todos los jóvenes de la ciudad que quieran formarse, emprender o incorporarse al mercado laboral.

“Es una comunidad pensada para jóvenes con actitud, con ganas de crecer y de emprender”, ha concluido Martínez. “Queremos que encuentren en Salamanca todas las herramientas necesarias para desarrollar su futuro”.