El Ayuntamiento promociona la oferta turística de Salamanca en Portugal

El Ayuntamiento se encuentra promocionando esta semana la oferta turística de Salamanca en Portugal.

Según informan fuentes municipales, se realizarán presentaciones multidestino y encuentros con agencias de viajes en workshops en Braga, Oporto, Coímbra y Lisboa, donde se mantendrán encuentros con agentes de viajes.

Esta cita está teniendo muy buena acogida por parte de los agentes de viajes portugueses, sumando más de 350 profesionales del sector con asistencia confirmada: en Braga hay 80 agencias confirmadas; en Oporto hay más de 100 confirmados; Coímbra cuenta con 70 agencias asistentes y Lisboa con más de 100 confirmados.

Los datos recogidos en la red de Oficinas de Información Turística de Salamanca (Plaza Mayor, Atrio de la Catedral y Fonda de Veracruz) revelan que 11.231 personas procedentes de Portugal realizaron consultas en 2025.