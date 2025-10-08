El Ayuntamiento realizará esta semana labores de impermeabilización del suelo en el Mercado de San Bernardo

El Ayuntamiento de Salamanca llevará a cabo en los próximos días las labores de impermeabilización del suelo de las instalaciones del Mercado de San Bernardo con la finalidad de canalizar adecuadamente el agua generada por la actividad.

Los trabajos comenzarán el sábado por la tarde y se prolongarán hasta el lunes 13, jornada festiva. No obstante, debido al periodo necesario de espera tras esta actuación, durante las jornadas del martes y el miércoles, 14 y 15 de octubre, como se ha informado previamente a comerciantes y clientes, no habrá actividad comercial.