Disponibles 50 plazas para una nueva edición del programa de baloncesto para mayores de 55 años en Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha una nueva edición del programa de baloncesto dirigido a personas mayores de 55 años, una iniciativa que busca fomentar hábitos de vida saludables, reforzar el funcionamiento cognitivo, promover el equilibrio emocional y favorecer la socialización a través de la actividad física.

En esta convocatoria se ofertan 50 plazas, distribuidas en dos grupos que entrenarán los martes y jueves en dos turnos: de 11:00 a 11:45 horas y de 11:45 a 12:30 horas. Las sesiones se desarrollarán desde el 1 de diciembre hasta el 30 de junio en el pabellón del Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’. Las clases se suspenderán durante los días festivos y en los periodos vacacionales del 20 de diciembre al 7 de enero y del 27 de marzo al 6 de abril.

Podrán inscribirse todas las personas que hayan cumplido 55 años o los cumplan a lo largo de 2025, siempre que se encuentren en condiciones físicas adecuadas. Tendrán prioridad quienes estén empadronados en Salamanca y, en caso de quedar plazas vacantes, se permitirá la inscripción de personas de otros municipios.

Las inscripciones podrán formalizarse desde el miércoles 19 de noviembre a partir de las 9:00 horas, de forma telemática en la plataforma municipal de deportes o presencialmente mediante cita previa, que puede reservarse desde el 17 de noviembre llamando al teléfono 923 221 001. El Ayuntamiento recuerda que disponer de cita previa no garantiza plaza. Todos los participantes contarán con seguro de responsabilidad civil y de accidentes, y el material deportivo será facilitado por el propio Consistorio.