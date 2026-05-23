El Ayuntamiento de Salamanca abre el plazo de inscripción para el Programa de Habilidades Domésticas 2026 para personas mayores

A partir del próximo 26 de mayo, el Ayuntamiento de Salamanca abrirá el plazo de inscripción para el Programa de Habilidades Domésticas para Personas Mayores 2026.

Esta iniciativa municipal busca fomentar el envejecimiento activo, la igualdad y la autonomía personal en el hogar, ofreciendo herramientas prácticas para que los participantes aprendan a desenvolverse con total seguridad en su día a día.

El programa, dirigido a personas de 60 años o más empadronadas en la ciudad, ofrece dos talleres gratuitos de 24 horas de duración: cocina básica, centrado en alimentación saludable y organización, y mantenimiento y reparaciones en el hogar.

Como novedad, ambas formaciones incluirán este año un bloque de sensibilización medioambiental con pautas sobre reciclaje, uso de puntos limpios y consejos para el consumo eficiente de agua y energía.

Las inscripciones se podrán realizar en los centros municipales de mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, según el taller elegido. Los interesados solo podrán apuntarse a un curso inicialmente y, a partir del 1 de junio, podrán optar a un segundo si quedan plazas libres.

El taller de cocina se impartirá en el Trastormes del 1 al 15 de junio y en el Juan de la Fuente del 9 al 29 de septiembre, mientras que el de reparaciones se celebrará en el Tierra Charra del 9 de junio al 4 de septiembre.